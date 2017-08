Estaba a punto de suicidarse, una amiga de la infancia lo llamó y le salvó la vida; hoy son marido y mujer

A los 17 años, Kevimn Walsh cayó en una profunda depresión y decidió suicidarse. "Escribí una carta de despedida y fui al lugar en el que iba a hacerlo", aseguró. Pero pocos segundos antes de qu terminara con su vida, su teléfono sonó. A pesar de que era un número desconocido, atendió y su historia cambió para siempre.

Del otro lado del teléfono había una voz de mujer. Era Blake, una chica que había conocido en la adolescencia. Ella fue quien lo convenció de seguir viviendo. Diez años después, se convirtieron en marido y mujer, según publicó la revista People.

La historia entre ellos había comenzado mucho tiempo antes. "Tenía 13 años y cuando la chica más bonita que jamás había visto caminó hacia mí y me dijo 'el negro es un color que te sienta bien'", recordó Kevin.





Inmediatamente se hicieron amigos, pero el tiempo pasó y la distancia entre ellos comenzó a crecer. Hasta que ocurrió el llamado que le salvó la vida a Kevin. Él le dijo que estaba por matarse y ella le respondió: “¿Qué? No hagas ", recordó él, según Infobae.

"Él es muy analítico, sabía que si había llegado hasta ese punto lo había pensado bien; y no, no lo estaba haciendo para llamar la atención", recordó Blake a People. "Era algo que iba a hacer y estoy agradecida de que marqué su número porque, si no lo hubiera hecho, él ahora no estaría aquí".

Tras ese llamado, la relación entre ellos se restableció y el amor no tardó en llegar. La propuesta de matrimonio fue en abril de 2016. Kevin le dio un anillo con un diamante negro, en homenaje al primer comentario que Blake hizo cuando lo por primera vez en el campo de verano.