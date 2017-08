1. Crece la cantidad de personas que acuden a los comedores

Cada vez son más las personas que no pueden acceder a un plato de comida en Tucumán. Tanto el Banco de Alimentos como Cáritas y los encargados de distintos comedores coinciden en que se registró un aumento en la cantidad de beneficiarios. Por eso, las instituciones solidarias debieron ampliar las partidas de comida que envían a comedores como complemento del financiamiento del Estado. Sin embargo, advirtieron que no dan abasto debido a la cantidad de asistentes: ya no sólo van los niños; ahora también lo hacen madres solteras y ancianos.