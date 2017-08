Refacciones en el aeropuerto: el tenso cruce entre Peña y Gallardo en Diputados

La diputada tucumana del Frente para la Victoria tucumano (FpV), Miriam Gallardo, mantuvo un tenso cruce con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien brindó hoy su tercer informe del año a la Cámara de Diputados sobre la gestión de Poder Ejecutivo Nacional, al cuestionar la demora de la Nación para invitar a los funcionarios provinciales a la inauguración de las refacciones en el aeropuerto Benjamín Matienzo.

"Faltan menos de 48 horas para que se inaugure la nueva pista en nuestro aeropuerto y hasta ahora no hubo ninguna comunicación oficial del presidente (Mauricio Macri) ni de ningún funcionario nacional", reclamó la representante provincial en la Cámara baja.

Segundos después, Gallardo subió el tono y reclamó falta de diálogo: "ustedes hablan de institucionalidad y se llenan la boca diciendo que vinieron a cerrar la grieta, pero visitan nuestra provincia en época de campaña y no se comunican con nuestros funcionarios y mucho menos con el gobernador (Juan Manzur), que nos representa a todos los tucumanos y que fue elegido por el pueblo. ¿Cuándo piensan avisarle a nuestras autoridades que van a ir a inaugurar la pista del aeropuerto?".

La respuesta de Peña no se hizo esperar y cuestionó el planteo de la diputada: "lamentamos profundamente el tono de campaña que adoptó el Gobierno provincial porque han dicho a los tucumanos cosas que no son ciertas. Han incitado a una división y yo lo vi con mis propios ojos, no me deja mentir nadie. Me parece una contradicción la propia pregunta sobre la pista. Ya le puedo confirmar que el ministro (Rogelio) Frigerio habló con el gobernador para poder compartir ese acto.

"Usted habla de que no hacemos obras en Tucumán, incluso Manzur dijo que esta obra no era del Gobierno nacional, que era de Aeropuertos Argentina 2000. Usted sabe que eso no es verdad. La misma está financiada por la Nación como fue otra obra que en otros tiempos, de mayor cordialidad, el gobernador lo reconoció abiertamente", aseguró el jefe de ministros.

Tema: Nueva pista del aeropuerto de Tucumán en Cámara de diputados. Pregunta Dip. Gallardo al jefe de Gabinete Marcos Peña: pic.twitter.com/cCRnKp8vq3 — En vivo desde TUC (@aeropuertotuc) 30 de agosto de 2017

Por último, Peña resaltó los beneficios que traerán los avances en la terminal aérea local. "Van a convertir productivamente a Tucumán porque ayudará a que haya más aviones de carga, más aviones de turismo con los vuelos internacionales consolidando a la provincia como hub de transporte en toda la zona", concluyó.