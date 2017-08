El déficit comercial con Brasil se disparó un 74% en los primeros siete meses del año

En los primeros siete meses del año, el comercio bilateral con Brasil, principal socio comercial de Argentina, arrojó un déficit de U$S 4.741 millones, un 74% mayor al rojo alcanzado en igual período de 2016, de acuerdo a un informe de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras).

Dicho resultado negativo es consecuencia de exportaciones por U$S 5.201 millones (+4,2% interanual) e importaciones por U$S 9.942 (+28,8% interanual), indicó el informe.

Estos guarismos contribuyen a que el déficit comercial de Argentina con el mundo se ubique en niveles récord: en lo que va del año hasta julio el rojo acumuló U$S 3.427,6 millones, el más elevado desde 1910 y el peor desde el resultado negativo de 1994, que marcó u$s 3.255 millones.

En lo que refiere al último mes, las exportaciones a Brasil se ubicaron en U$S 787 millones y las importaciones desde ese país totalizaron U$S 1.579 millones, por lo que el saldo comercial fue deficitario en U$S 792 millones, un 142% más que en mismo período de 2016.

Del total de las exportaciones al país vecino en los primeros siete meses del año, un 63% fueron manufacturas de origen industrial (MOI). De ellas alrededor del 51% está compuesta por vehículos terrestres, seguido por productos primarios con un 20% de participación (donde las exportaciones de trigo representaron el 55%, seguido por ajos con el 12% y cebada y maíz con el 7% y6% respectivamente), resaltó Cambras.

Entre tanto, un 15% de las exportaciones totales lo conformaron las manufacturas de origen agropecuario, donde el 12% fueron leches preparadas, el 7,4% harina de trigo y 6,8% lo constituyó filetes de pescado.

Importaciones

Con referencia a las importaciones provenientes de Brasil durante el período enero-julio, el 27% se trató de vehículos automotores, el cual mostró un crecimiento del 45% respecto a igual período del año previo; seguido con un 27% de bienes intermedios que mostró un avance del 17%; aquí el 14% lo constituyen materias plásticas y artificiales (variación interanual 6%), seguidas con un 9% por papel, cartón y sus manufacturas (variación interanual negativa del 5%), y donde las chapas y planchas de fundición de hierro o acero representaron el 6% (creciendo respecto del año previo 94%).

Luego, con una participación del 23%, se encuentran los bienes de capital que mostraron un avance del 42% (siendo el 63% vehículos para transporte de mercancías). Los bienes bajo la clasificación de piezas y accesorios para bienes de capital redujeron su participación del 18% en 2016 al 15% en el corriente aunque el monto en dólares importado creció el 11%.

Finalmente, la categorización de bienes de consumo, con una participación estable del 7%, creció 22% de la mano de calzado (con una participación dentro de la categoría del 19% y un crecimiento del 51% respecto de los mismos siete meses del 2016), y carne porcina que, con una participación del 8%, creció 103% en el acumulado interanual.