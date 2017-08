Dietrich, sobre el aeropuerto de Tucumán: "pusimos una fecha y cumplimos, porque no se 'chorea'"

La reapertura del aeropuerto Benjamín Matienzo ha generado expectativas y también ha sido un tema de debate político en medio del clima electoral. De hecho, las autoridades provinciales dijeron que no los habían invitado al acto de inauguración de la nueva pista. Sin embargo, el ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich, le bajó el tono de la discusión entre la Nación y el Gobierno provincial y afirmó que él mismo llamó por teléfono al gobernador Juan Manzur. De esa forma, la Casa Rosada quiere evitar que lo político se imponga en el acto del viernes.

En una entrevista con LA GACETA, el funcionario resaltó la importancia de los trabajos que se hicieron en la terminal aérea provincial y anunció otros proyectos para Tucumán.

Reapertura del aeropuerto: “esperamos contar con la presencia del gobernador Manzur”.



-¿Qué importancia tiene esta obra para el Gobierno nacional?

- La expectativa que hay en Tucumán llega, porque tenemos contacto con José Cano, que está muy pendiente por cómo evoluciona la obra, los plazos, las compañías que van a comenzar a operar y los vuelos internacionales. Por otro lado, sabemos la importancia que tiene un aeropuerto en una provincia, algo que fue desatendido en general. El caso del aeropuerto de Tucumán era más grave por el estado de la pista, pero en general tenemos muchos aeropuertos en iguales condiciones. Este año terminamos las pistas de San Martín de Los Andes, que operará con vuelos nocturnos; de Trelew, y de Tucumán. Tenemos en obra el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, San Juan, Jujuy, Iguazú y de Salta. Realmente, la inversión que se está haciendo en infraestructura y en tecnología es muy importante, y que acompaña al crecimiento del mercado aéreo. No solo es acompañar. Por ejemplo, cuando llegamos nosotros, la pista de Mendoza prácticamente no podría operar. Hace cuatro años se debió hacer una nueva, y tuvimos que cerrarla en septiembre de 2016 para hacerla de nuevo. Todas estas obras fueron para acompañar el crecimiento, pero también se hicieron para que muchas terminales sigan operando.





LA NUEVA PISTA. Así luce la obra terminada en el Benjamín Matienzo.



Con la nueva pista a punto de ser inaugurada, ¿qué obras se vienen en el aeropuerto?



-¿Qué significado tiene haber realizado esta parte del proyecto?

-Es de las obras más grandes de este tipo. Pero lo importante de esto son dos cosas: las obras se licitan de forma transparente, ahorramos plata con la competencia que hay, y nos comprometemos con los plazos y cumplimos. Esto que hoy empieza a ser habitual en Argentina, y ustedes lo vivieron con la Circunvalación, el puente sobre el río Medina en la ruta nacional 38, con las promesas históricas de una autopista a Termas de Río Hondo... Es infinito el listado de aquella Argentina en la que se prometía, se empezaba y no se terminaba. Aquí (por el aeropuerto tucumano), dijimos que la obra iba a durar tres meses y lo hicimos en ese tiempo. Lo demostramos con cada obra que hicimos; pusimos una fecha y cumplimos, porque tenemos gente profesional, porque se hace honestamente, porque no se “chorea”, un montón de elementos por los cuales antes las obras se demoraban cuatro o cinco veces más , o no se hacían.

Macri estrenará la pista del aeropuerto; Manzur y Jaldo aún esperan que los inviten al acto.



-¿El aeropuerto cerrará también en 2018, cuando construyan el nuevo edificio?

-No se va a cerrar el aeropuerto. Durante el tiempo de obra, se verá el tema del confort en la operación, pero el aeropuerto no se va a cerrar. Es el mismo caso de Jujuy, donde ya empezamos con el estacionamiento y en breve empezamos con la terminal. Excepto temas de pistas, de altísima degradación, que se pueda resolver en otros lados, estamos evitando cerrar aeropuertos. Lo hacemos en un caso de fuerza mayor. Y si ha impactado la obra de la pista (de la terminal de Tucumán), cuando esté terminada esa terminal no se va a poder creer que eso se hizo en Argentina; esa obra tendrá una duración entre 18 y 24 meses. Al mismo tiempo, vamos a estar cerca o habremos terminado la autopista Tucumán-Termas de Río Hondo; tendremos el acceso sur de la ciudad también avanzado o terminado; el acceso norte, con autopista. Estamos orgullosos de haber hecho esta pista, casi la más larga del país, de tecnología que se usó, del sistema de balizamiento que va tener y por muchos otros aspectos, y por hacer las cosas sin afanar, con honestidad, con un presidente que sigue al detalle las obras…





EL FUTURO. Así quedará el aeropuerto luego de las obras que arrancarán el año que viene.



Jaldo, con los tapones de punta: "el Gobierno nacional quiere asfixiar económicamente a Tucumán".



-Luego de las quejas del Gobierno provincial ¿está confirmada laparticipación de las autoridades tucumanas en el acto de reapertura?

-Ayer hablé con Juan Manzur, con quien tengo una buena relación. Le dije: Juan, si sabés que vas a estar en la inauguración. No hubo ninguna inauguración en el país, desde que Mauricio Macri es presidente, que no haya sido invitado el intendente, el gobernador, sea opositor o de nuestro espacio político, nos hayan insultados o no. Esperemos que sean menos sensibles y más enérgicos en poder trabajar en equipo. Los desafíos son enormes como para que estemos discutiendo por zonceras. Obviamente, el gobernador está invitado. Hay una cuestión de formalismo por la agenda del Presidente, además de la confirmación de su presencia. Pero la fiesta va a ser completa cuando salga el primer vuelo de Latam a Perú, y entiendo que va a estar lleno de tucumanos que viajarán directamente al exterior y de extranjeros, cuando vuelva el avión, para visitar Tucumán. Esto también será un hito. Esto antes no se podía hacer en la Argentina. Si Latam pedía esa ruta, no se la daban. De hecho, Tucumán no tenía vuelos internacionales. Los tucumanos que querían irse al exterior, tenían que ir sí o sí a Buenos Aires. Se ha hablado tantos años de federalismo, pero esto es federalismo en serio.