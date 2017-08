Los audios del piloto en el momento en que el granizo golpeaba el avión que iba a Termas

El golpeteo del granizo en el frente de la cabina del vuelo 7570 de Latam, que unió Aeroparque con Termas de Río Hondo, quedó registrado en el diálogo que mantuvo ayer el comandante de la aeronave con la torre de control porteña. Los trozos de hielo dañaron el frente del avión y los pasajeros vivieron momentos de extrema tensión.

El Airbus 320 despegó de Buenos Aires a las 7.51, según lo informó Aeropuertos 2000. A los pocos minutos, el piloto informó sobre la presencia de granizo en la zona del Río de La Plata, según se escucha en los diálogos difundidos por la cuenta de Twitter @aeropuertotuc.

Audio exclusivo: Comunicación entre el vuelo LA7570 (AEP-RHD) y la Torre de Aeroparque en el momento en q atravesaba una tormenta de granizo

Diálogo con Aeroparque

TORRE DE AEROPARQUE.- Autorizado el despegue, está calmo el viento.

TORRE DE AEROPARQUE.- ¿Con el presente rumbo, puede iniciar el ascenso libre?

PILOTO.- No, negativo, tenemos granizo en esta zona, señorita (se escuchan golpes en la cabina).

TORRE DE AEROPARQUE.- Entonces ponga rumbo 310.

PILOTO.- Voy girando rumbo 340 para apartarme de la trayectoria. Ya estaríamos fuera de actividad. Le informo: sobre el río la trayectoria de salida para (inentendible) está muy comprometida. Tuvimos impactos de granizo bastante grandes. No le puedo confirmar si tuvimos algún tipo de daño al momento.

En otro audio, con la torre de Termas, el piloto pidió prioridad para aterrizar debido a los daños sufridos en la nariz del Airbus 320. "Estamos llegando a condición 2; impactos de granizo múltiples en la estructura del avión. Al daño no pudimos evaluarlo en su totalidad", advirtió el comandante.

Audio exclusivo 2: Comunicación del piloto del vuelo LA7570 a operaciones LATAM en Las Termas. Luego con la Torre de control del aeropuerto.

Diálogo con Termas

PILOTO.- El 7570 arribando, buenos días. Supongo que estarás advertido, estamos llegando a condición 2; impactos de granizo múltiples en la estructura del avión. Al daño no pudimos evaluarlo en su totalidad.

PILOTO.- ¿Cuánto tiempo tardará en salir? (un avión que estaba por despegar)

PILOTO.- ... Granizo en Aeroparque., ¿habría alguna posibilidad de que nos dé prioridad a nosotros?

PILOTO.- No es peligroso, pero le solicito prioridad, no me tenga 10 minutos. En 10 minutos yo ya aterricé. A menos que sea un (avión) sanitario, le voy a solicitar que nos dé prioridad.

El vuelo 7570 de Latam aterrizó en el aeropuerto termense a las 9.28. Desde la compañía aseguraron que ninguno de los pasajeros ni los integrantes de la tripulación habían sufrido lesiones. Sin embargo, fue cancelado el vuelo 7571, que debía despegar de Termas a las 10.15.

Pablo Delgado, uno de los pasajeros, relató cómo se vivió ese tenso momento. “Fue unos 10 o 15 minutos después del despegue. Se comenzaron a oír ruidos de impactos, primero en el techo y después en las alas. En las ventanillas se podía ver una inmensa nube de granizo. Lo que ocurrió después creo que fue una maniobra para zafar de ese momento, pero parecía que nos estábamos cayendo. Fue un descenso muy brusco, una especie de caída furiosa, como de película. La gente se daba cuenta que estaba todo mal”, dijo a LA GACETA.