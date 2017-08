Avruj, sobre el caso Maldonado: "no hay elementos que involucren a la Gendarmería en este hecho"

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, respaldó hoy el informe que elaboró la fiscal de Esquel, Silvina Ávila, en el que asegura que no se encontraron pruebas de la participación de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. Además, el funcionario nacional adelantó que el que presentará el juez Guido Otranto va en la misma línea y aseguró que el Gobierno no quiere ocultar nada.

"Hoy lo que tenemos es el informe oficial de la fiscal. También tenemos un informe del juez que va a ser remitido a Naciones Unidas, al Comité contra la Desaparición forzada, y ambos coinciden que hasta el momento no hay elementos que den veracidad a la información de que la Gendarmería esté involucrada en este hecho", expresó.

En declaraciones a radio La Red (que fueron reproducidas por la agencia DyN), el funcionario sostuvo que "hay algunos sectores políticos que desvían el foco de la cuestión" pero advirtió que "no hay que desviar el foco" y que "no hay un gobierno que no quiere investigar o que quiere ocultar, es una barbaridad".





CLAUDIO AVRUJ. El funcionario nacional, durante una visita a Tucumán



El informe de la fiscal

Ávila, la fiscal de Esquel, afirmó que no se encontraron pruebas de la participación de Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado, y afirmó que los mapuches impidieron que se pudiera seguir pistas sobre su paradero.

En un informe dirigido al Ministerio de Justicia con fecha y que será enviado a la ONU, Avila afirmó que "no hay testimonios confiables que responsabilicen a la fuerza" de seguridad en la desaparición forzada de Maldonado, y apuntó en cambio a los mapuches por obstruir presuntamente las pericias.

En ese contexto, señaló que en los primeros días de las pesquisas en Cushamen, se estuvo muy cerca de un rastro que los podía llevar a resolver el caso, pero que los propios mapuches impidieron continuar los trabajos.

Sobre la cuestión específica de Gendarmería, sostuvo que "en el escenario geográfico donde fue visto Santiago por última vez, la Justicia avanzó sobre la obtención de elementos objetivos dirigidos a encontrar evidencias contra Gendarmería Nacional en el supuesto de haber trasladado al joven en algún móvil oficial".