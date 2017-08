Mayweather se acordó del "Chino" Maidana: "es una leyenda"

Floyd Mayweather venció a Connor McGregor en la última pelea del siglo y llegó al increíble récord de 50 triunfos y ninguna derrota. Lo cierto es que pocas veces su victoria estuvo en riesgo, aunque una de las veces que peor la pasó fue cuando enfrentó al argentino Marcos Maidana, y Floyd no dudó en recordarlo

"Creo que no se me está dando el crédito por los golpes que conecté al cuerpo tal como pasó en la pelea ante Maidana. Maidana me peleó fuerte, conectó golpes fuertes, pero Maidana es una leyenda", contó el boxeador comparando su lucha contra McGregor y contra el santafecino.

Maidana y Mayweather se enfrentaron en dos oportunidades en 2014, lo que terminó haciendo notar la carrera del "Chino" pese a las derrotas. "Es un boxeador increíble, es un competidor aguerrido", lo definió "Money", recordando que le costó vencer al argentino.