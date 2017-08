"Este va a matar a alguien", pensó una mujer que esquivó a la camioneta que circulaba a contramano

Todavía no sale del asombro después de cruzarse el último domingo con la camioneta que circuló casi 20 kilómetros a contramano, por el tramo de autopista de la ruta 9. "Este va a matar a alguien", fue lo que pensó Rosario Pierrestegui cuando vio pasar a toda velocidad la Nissan Frontier que manejaba José Javier Martínez Goñi.

Más denuncias contra el conductor que manejaba a contramano

"No tenía luces, nada. Cuando la vimos acercarse nos preguntamos sí 'viene o va'. 'Pará, no puede ser'. Nos asustamos, pero pensábamos en los que veníamos atrás. 'Este va a matar a alguien'", reflexionó Rosario, que en ese momento viajaba a pasar el día a El Cadillal.

La mujer siguió relatando las sensaciones que sintió durante los escasos segundos que duró la escena, que curiosamente fue retratata por un lector, que luego envió las imágenes a LA GACETA. "¿Le habrá pasado algo? Pero si me pasa algo no voy a ir por el medio. Pensábamos que no tenía mala intención", reflexionó la mujer, que iba como acompañante.

Los abogados opinan: ¿debe quedar preso el hombre que manejó a contramano por la autopista?

El domingo, Martínez Goñi condujo una veintena de kilómetros, a gran velocidad y a contramano, por el tramo de autopista de la ruta 9, en el acceso norte de la capital tucumana.

"No se acuerda de nada, no sabe ni qué pasó. Salió de El Cadillal y agarró directamente para mano izquierda", aseguraron algunos allegados.

En el trayecto, el empresario de 34 años se cruzó con una decena de autos, que debieron maniobrar para evitar chocar contra su camioneta. Ayer, luego de las pericias, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el conductor de la camioneta estaba alcoholizado y quedó detenido desde ese momento por cometer una contravención. Se espera que en las próximas horas recupere la libertad, después de pagar una multa que no superaría los $2.400.