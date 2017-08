Los nueve consejos de una experta para redactar un currículum vitae perfecto

A la hora de pensar en cómo preparar un currículum vitae, no hay que dejar de tener en cuenta el nombre de Katie Simon, una joven que en una hoja logró resumir las habilidades que le permitieron llamar la atención de Google, eBay, Buzzfeed y Spotify.

Simon tenía bien definida su estrategia. Lo primero que hizo fue hacer una pasantía rentada en una startup neoyorquina. El paso siguiente fue realizar diferentes actividades que sumaron a su desarrollo profesional. El tercer paso fue preparar el currículum perfecto.

La estadounidense, estudiante de diseño de la Universidad de Nueva York y fundadora del sitio More Money For Me, reveló algunos de los secretos que hay que tener en cuenta a la hora de redactar un CV:

1.- Piensa tu CV como una guía para que el entrevistador haga las preguntas que quieres escuchar. Ese documento que estás escribiendo es la única información y será lo único que sabrán de vos. ¿Estás siendo irresistible al comunicar tu experiencia?

2.- Busca ser claro. Poner demasiadas palabras lleva a la confusión y la confusión al rechazo. Eso, no es lo que se busca al redactar un CV. Analiza cada dato y palabra que utilizas para describir tu experiencia.

3.- Intentá ser conciso. "Menos es más". En cada sección del CV no deben incluirse más de tres o cuatro subsecciones. Un CV debe entrar en una carilla.

4.- Arriba los resultados; después las habilidades. A las empresas les interesa conocer los logros que se tuvieron en puestos de trabajo antes que las habilidades que te permitieron lograr el éxito.

5.- Agrega una sección para describir tus proyectos personales. Si conseguiste un gran impacto fuera de tu trabajo, como puede ser un blog o en una clase en particular, sin duda tenes que mencionarlo.

6.- Permite que las empresas sepan más de vos. Si tenés repositorios en Github, portfolios, Twitter u otra información que consideres importante: agrega los links.

7.- Deja atrás el pasado. Si tuviste tres empleos, considerá la posibilidad de descartar uno o dos de ellos. Aunque tengas una basta experiencia laboral recuerda que el CV es la puerta a una entrevista laboral soñada.

8.- No dudes en incluir algo extraño. Aunque no tenga que ver con tu profesión agrega detalles llamativos que agreguen un valor positivo a tu personalidad en términos de iniciativa, situaciones de presión e inventiva.

9.- Redactar un CV para cada búsqueda a la que te postules. El camino sencillo es mandar el mismo CV a todas las convocatorias. Lo recomendable es tener guardado un archivo con todos los aspectos que se quieren mencionar en el CV y seleccionar cuáles los más relevantes para cada empresa.