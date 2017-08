Los abogados opinan: ¿debe quedar preso el hombre que manejó a contramano por la autopista?

“HABRÍA UN VACÍO LEGAL”

Facundo Maggio, representante legal de la familia de Paula Argañaraz

“La norma penal no abarcaría este caso en ninguna conducta del Código Penal. No obstante, entiendo que quedaría en el marco contravencional o administrativo las sanciones que pueda tener para el futuro. Pero, en el marco del Código Penal, solo hubo una puesta en riesgo. Por lo tanto, desde el punto de vista penal habría un vacío legal. Nosotros, como operadores de las normas, no observamos una norma que sancione esta conducta”.

“SE EQUIVOCÓ LA JUSTICIA”

Gustavo Carlino, abogado querellante en el caso Joaquín Toledo

“Manejar a contramano por una autopista es una actitud temeraria que demuestra un total y absoluto desprecio por la vida humana ajena y pone en riesgo la vida propia y la de los demás. Esta persona no solo violó la Ley de Tránsito, sino que además podría haber provocado un homicidio con dolo eventual, porque sabía que con esa conducta estaba poniendo en riesgo vidas, sabía el daño que podía causar. Creo que se equivocó la Justicia, tendría que haber dictado inmediatamente la detención del conductor porque no cometió una contravención sino un delito: podría ser homicidio en grado de tentativa con dolo eventual. Si no hay sanciones, todo el mundo va a hacer lo mismo”.

“SE DEBIÓ ACTUAR DE OFICIO”

Miguel Rocchio, abogado querellante en el caso del canillita Raúl Pucheta

“Hubo una omisión por parte de la Fiscalía de turno, que no necesita tener una denuncia particular en este tipo de acciones dolosas donde una persona, sabiéndose en estado de ebriedad, conduce y lo hace en sentido contrario por una ruta nacional, generando la posibilidad de una colisión. La fiscalía tendría que haber actuado de oficio, solicitando la detención del conductor, porque además hay violaciones a varias leyes, como la Ley de Tránsito y la de Alcohol Cero, por lo que encuadraría en una serie de delitos que, si bien no tuvo un final lamentable, sí contribuyó a la posibilidad de la comisión de un delito más gravoso. Se debió haber actuado de oficio porque fue un obrar temerario”.