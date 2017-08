Hernán Piquín contó por qué no quiso bailar con Magui Bravi

Hernán Piquín, uno de los mejores artistas del país, dio las razones por las que rechazó hacer un trío con Magadalena Bravi en el trío de cuarteto, el próximo ritmo del Bailando 2017.

"En el Bailando que compartimos, me bardeaba. Yo no quiero bailar con ella, sus fans me rayaron el auto", contó el bailarín dejando en claro las causas por las que evitó compartir escenario con "Magui".

Pero quien ocupará ese lugar tampoco es de la simpatía de Piquín: Florencia Marcasoli. Sin embargo, será invitada para el próximo ritmo.

A la hora de moverse con el folclore, Piquín y Macarena Rinaldi no mostraron su mejore imagen y terminaron sumando 23 puntos del jurado del certamen.