Denuncian que un conductor chocó tres postes, dejó una cuadra entera sin luz y se fugó

Un episodio de alto riesgo se vivió anoche en Santa Fe al 2.000, al oeste de la ciudad, cuando una camioneta Toyota Hilux negra que circulaba a alta velocidad impactó con tres postes de luz en esa cuadra, con lo que dejó sin energía eléctrica a tres viviendas. Pero lo más curioso es que quien conducía el vehículo al momento del incidente logró retirarse del lugar sin que se le realizaran los controles de rigor en estos casos, como las pruebas para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes.

Un vecino que vive en la cuadra del choque múltiple de postes de luz se contactó con LA GACETA vía WhatsApp y luego relató el hecho: "ocurrió anoche, en realidad a las 12.30 de hoy; justo estaba entrando a mi casa, cuando sentí una explosión fuerte y como que se movieron el piso y otras cosas. Me asomé a la calle y me dí con el incidente".

Lo que más sorprendió a los vecinos es que a los pocos minutos arribó al lugar el propietario de la Hilux, que no era quien conducía. Este último, según las versiones, se retiró de la escena sin que la policía presente en el lugar oposiera resistencia y sin realizarle las pruebas pertinentes en estos casos. El testigo contó que la Policía argumentó que por tratarse sólo de daños materiales el caso no tenía mucha importancia, pese a que los vecinos protestaron porque de casualidad no atropelló alguna persona.

"No sólo se fue el verdadero protagonista del choque, sino que el dueño se dio el lujo de tocar cosas de su vehículo, modificando la escena delante de los policías, que no decían nada. Para colmo, somos tres familias las que quedamos sin luz, y no sabemos cuándo EDET irá a reconectar el servicio", remarcó un vecino.