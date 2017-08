Jaldo, sobre la posible visita de Macri: "el Presidente ya tiene antecedentes de venir sin avisar"

El vicegobernador Osvaldo Jaldo afirmó esta mañana que el Gobierno no fue notificado de manera oficial sobre la posible visita del presidente Mauricio Macri a Tucumán para la reapertura del aeropuerto Benjamín Matienzo luego de las obras que se realizaron durante tres meses para tener conectividad internacional.





"Tenemos conocimiento extraoficialmente que el presidente vendría a la provincia. Nosotros como Gobierno de la Provincia si nos invitan estaremos, pero no hay dudas que esto tiene que ver con respetar las instituciones. Hay muchos espacios opositores que hablan de la calidad institucional pero a la hora de la verdad no las respetan", chicaneó el candidato a diputado por el oficialismo.

Jaldo, que esta mañana inauguró obras de remodelación del CAPS del barrio El Salvador, reconoció que tanto él como el gobernador Juan Manzur valoran las inversiones que realizó la Nación en el aeropuerto. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de remarcar que Macri estuvo hace pocas semanas en la provincia y esquivó al mandatario.





"No me cabe en la cabeza que venga un presidente a Tucumán y no le avise o no lo invite al gobernador. De todos modos, este Presidente ya lo hizo, ya tiene antecedentes de venir sin avisar. Es una decisión de ellos. Si el Presidente invita al gobernador, lo vamos a acompañar. No compartimos que no se respete el federalismo y la institucionalidad", recalcó Jaldo en rueda de prensa.

El Presidente estuvo apenas dos horas en la provincia para respaldar a los precandidatos a diputado de Cambiemos a fines de julio, pero dejó fuera de su agenda a Manzur.

Trabajos en el aeropuerto

La terminal aérea se cerró el 1 de junio y desde ese día se llevaron adelante las obras, que demandarán una inversión total de $ 1.500 millones. Además de la reconstrucción de la pista y la reparación de la antigua plataforma comercial, que corresponden a la denominada “parte de aire”, está prevista un conjunto de trabajos para 2018, como la construcción del nuevo edificio terminal, la modernización de la torre de control y la ampliación del estacionamiento vehicular. El aeropuerto volverá a operar el 1 de septiembre.