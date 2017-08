Quién es Mia Khalifa, la actriz porno a la que Estado Islámico le quiere cortar la cabeza

A pesar de que tiene apenas 24 años, Mia Khalifa es una de las artistas más reconocidas del cine porno. Si bien ya abandonó los sets de películas para adultos, la intérprete de origen libanés sigue siendo noticia: denunció que Estado Islámico quiere cortarle la cabeza.

En una entrevista, la joven aseguró haber recibido todo tipo de amenazas a través de las redes sociales y que, aunque se siente asustada, intentahacer una vida normal. “Procuro no preocuparme, porque no puedes mostrarte débil con ellos”, afirmó. “Es lo que están buscando. Intento hacer como si no me importara, aunque al final te acaba afectando”, agregó según reprodujo el diario español La Vanguardia.

Aparentemente, el motivo por el que los terroristas islámicos quieren matar a la actriz es porque en algunas películas apareció luciendo el hijab (código de vestimenta femenina islámica que establece que debe cubrirse parte del cuerpo).

Estas escenas ya habían generado polémica en su país y en otras regiones de Medio Oriente. Ella había intentado aclarar que era una cuestión satírica. Sin embargo, sus argumentos parecen no haber convencido a los militantes de Estado Islámico, el grupo terrorista que domina partes de Siria y de Irak y que ha cometido atentados en distintas ciudades de Europa; la última fue Barcelona.