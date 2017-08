Una actriz sufrió un abuso sexual mientras paseaba a su perro

Julieta Cayetina Cajg, quien saltó a la fama como movilera del ciclo radial Perros de la Calle, denunció que este fin de semana fue víctima de un abuso en la vía pública. Un hombre la interceptó mientras paseaba a su perro y la manoseó: “me agarró la vagina y me dijo cosas espantosas”.

“Ayer viví algo horrible. Bajé a pasear a mi perro a la medianoche, se me acerca un pibe y me saluda. Al instante se tira sobre mi cuerpo”, comenzó el relato.

La actriz dio más detalles de lo sucedido y lo compartió en su Twitter generando polémica.

“Pensé que me iba a sacar el celular que tenía en el bolsillo. Pero me agarró la vagina y me dijo cosas espantosas sobre todo lo que le haría”.

Según el relato de la actriz, el agresor se fue mirándola con una sonrisa. Y aclaró que no pudo reaccionar.

“Me quedé temblando. Me arrepiento de no haberle dicho de todo. De no haberlo puteado a los gritos por la calle. La sensación de inferioridad a la que nos quieren someter”, dijo.

