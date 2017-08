La confesión de Griselda Siciliani: "Suar es un poco mujeriego"

Griselda Siciliani estuvo como invitada en el programa de Susana Giménez y se sumó al sketch de la Casa Rosada en el que también participa Antonio Gasalla. En el diálogo con la conductora dio detalles de la relación que mantuvo con Adrián Suar.

La protagonista de "Sugar", separada del productor de Pol-Ka, describió aspectos poco conocidos de la personalidad de su ex.

"Cuando se enamora, ¿es fiel?", le repreguntó Susana. "No sé, pero a mí no me importa eso; lo que importa es el vínculo que tienen dos personas", respondió la artista. Sin embargo, reconoció que es mujeriego.

Semanas atrás, otra ex de Suar, la actriz Araceli González, había revelado que le había sido infiel justamente con Siciliani y que ella no se había enterado hasta el momento de separarse, según reprodujo Primicias Ya.



Entonces, ¿usted perdona las infidelidades?", la interrogó nuevamente la conductora a Griselda.

"No sé si perdono; nunca me enteré", concluyó con sinceridad.