Un hombre de 34 años quedó alojado en la comisaría de Villa Mariano Moreno por transitar a contramano por la autopista que une El Cadillal con San Miguel de Tucumán. La Justicia ordenó que no se tomaran medidas privativas en su contra, pero la Policía lo dejó detenido por contravención policial. Un testigo lo filmó y el video se viralizó durante la tarde de ayer.

2. Manzur dijo que Tucumán no resignará más recursos

Esta semana, los gobernadores del Partido Justicialista y, tal vez, de otros signos políticos no afines a la Casa Rosada se reunirán para delinear una estrategia frente al planteo judicial de la mandataria María Eugenia Vidal para eliminar el tope del Fondo del Conurbano Bonaerense. El tucumano Juan Manzur indicó ayer a LA GACETA que la provincia no resignará la porción de recursos que le corresponden al distrito y que, según los cálculos oficiales, totalizan los $ 3.200 millones anuales. “La postura de Vidal es preocupante para el resto de los gobernadores, que no están dispuestos a perder dinero”, reconoció Manzur. Los mandatarios tienen previsto reunirse entre hoy y mañana en Buenos Aires para avanzar en un plan de defensa de fondos coparticipables.