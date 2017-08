Un oyente contó sobre un presunto abuso sexual en radio y los conductores se rieron

Los conductores del programa radial Metro y Medio vivieron una incómoda situación que no pudieron manejar. Durante la sección "Taller de engaño", en la que los integrantes del ciclo deben juzgar si la situación que un oyente les relata se trata de una infidelidad o no, un participante habló sobre un presunto abuso sexual de su parte y los periodistas se mostraron sorprendidos, pero se rieron y no reaccionaron.

Evidentemente la situación los sobrepasó, ya que ayer Julieta Pink y Pablo Fábregas no pudieron responder al hombre que contaba cómo había tenido relaciones sexuales con una chica, sin saber si ella estaba de acuerdo porque, según contó, estaba borracho.

El oyente contó que estaba de vacaciones con amigos en un hotel de Cancún.

"Todas las noches me porté bárbaro, pero la última, me alcoholicé más que los demás días y vi una rubia canadiense tremenda y fui derecho, me tiré de cabeza, la vi de lejos y la tacleé. Cuestión que la encerré en la pieza del hotel y le di duro, duro, duro, y quería preguntarles si fue infidelidad eso", contó el joven en cuestión, quien se presentó como Juan Agustín.

Tamara Pettinato estaba como invitada del programa; ella fue quien indagó un poco más sobre la sitaución: "¿pero ella quería ir, quería que la taclees?", le preguntó.

"No, no sé, corrí re sacado a agarrarla, la agarré y tuvimos media hora re linda", se limitó a responder el oyente, quien, cuando Julieta Pink lo interrogó acerca de si sentía culpa o era solamente una duda, expresó: "No, es una duda, quería que me la resuelvan ustedes".

El conductor que reemplazaba al original (Sebastián Wainraich) solo se limitó a reír. Después, la conversación se puso más tensa, cuando contó que sus amigos también habrían participado del hecho.



"Estuvo bueno, porque en realidad fue así, yo me la estoy comiendo ahí en el pasillo, viene un amigo y me la saca, se la empieza a comer, y después viene otro amigo, se la saca a mi otro amigo, entonces me enrosqué, les pegué a los dos, agarré y me llevé a la mina"

"El delito menor sería el adulterio, ¿la chica está viva?", agregó la hija del ex Sumo.

"Quiero creer que fue todo consentido y que la chica era muy liberal", cerró Fábregas, otro de los integrantes del equipo de Metro y Medio.

Malena Pichot estuvo atenta al hecho y manifestó en su cuenta de Twitter que estaba en desacuerdo con el accionar del equipo periodístico.









Un oyente cuenta que violó a una mujer violentamente. Nadie lo insulta ni nada. Incluso ríen https://t.co/wdB5WpTxfU — malena pichot (@malepichot) 26 de agosto de 2017







Así respondieron los conductores de "Metro y medio"









Es uno de los programas más escuchados del país, llama un violador cuenta que violó y le preguntan "pero tu novia sabe que sos infiel"





Ayer, en el programa, un idiota relató una relación sexual al menos abusiva. Lamento profundamente no haber reaccionado como corresponde.

— Pablo Fábregas (@pablitofabregas) 26 de agosto de 2017