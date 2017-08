Video: así llegaron McGregor y Mayweather al estadio

Quedan minutos para que comience la tan ansiada pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Connor McGregor. Los boxeadores se están preparando y en estos momentos recién llegan al estadio dónde se disputará.

De traje y lentes y acompañado por una mujer y todo se séquito de ayudantes, McGregor arribó al lugar pasadas las 23. La cuenta de Twitter @SHOWTIMEBoxing compartió el video de su llegada.

Más temprano pero con un look relajado, Mayweather saludó a la prensa que lo esperaba en la entrada del estadio. Vistió un conjunto de joggins con sus brillos característicos y entró bailando con los auriculares puestos.

.@FloydMayweather is in the building for his 50th bout. #MayweatherMcGregor



WATCH NOW: https://t.co/osfxYU54WG pic.twitter.com/sAGT60SqwG