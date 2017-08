Con el debut de Zampedri, Rosario Central visita a Colón

Con Fernando Zampedri, goleador de Atlético en el torneo pasado, Rosario Central visita esta tarde a Colón de Santa Fe. El partido se juega desde las 16.15 en el estadio Brigadier Estanislao López con el arbitraje de Juan Pablo Pompei, y televisación de la cadena FOX Sports.

El delantero oriundo de Chajarí, que hace poco más de un mes concretó su salida del "Decano", acompañará a Marco Ruben en una dupla de ataque que promete muchos goles en la Superliga. Al menos esa es la apuesta del club rosarino, dirigido por el uruguayo Paolo Montero.

Por su parte, el "Sabalero", de buena campaña en el torneo anterior y clasificado para la Copa Sudamericana 2018, se reforzó con la llegada de Leonardo Heredia, mediocampista que llegó de Almirante Brown; Matías Fritzler, volante que viene de Huracán; los delanteros Cristian Guanca (ex Kasimpasa de Turquía) y de Diego "Cachete" Morales (ex Tigre).

El defensor Jonathan Galván arribó de Aldosivi y se sumó a la llegada del lateral Gustavo Toledo (ex Independiente); el mediocampista paraguayo Marcelo Estigarribia (ex Jaguares de Chiapas), el arquero Gustavo Marinelli (ex Huracán) y el atacante Facundo Silva (ex Godoy Cruz). (Télam)