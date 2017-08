Caso Maldonado: los polémicos dichos de Bullrich y el pedido de Frank Underwood

BUENOS AIRES.- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue duramente cuestionada en las redes sociales por una declaración que realizó cuando se refería a la desaparición de Santiago Maldonado, el joven del cual no hay rastros desde el 1 de agosto en Chubut.

Durante una entrevista en el programa "Código Político", que se emite por la señal "Todo Noticias", Bullrich cuestionó que en vez de discutir sobre una preocupación de todos (la aparición de Maldonado), se quiere construir una división. "Se quieren plantear bandos: el bando que quiere encontrar a Maldonado y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado" (minuto 3.33 del video).

Ante sus dichos, el periodista Julio Blank le preguntó a la funcionaria nacional si ella se sentía en ese bando, a lo que aclaró: "no, eso es lo que se quiere construir, esta es la construcción que se quiere hacer. Esto es absolutamente falso, falaz, es algo que no tiene nada que ver. Nosotros desde el primer momento que nos enteramos que había un grupo de gente que decía que no estaba Maldonado nos pusimos inmediatamente a trabajar sobre el tema. Lo importante acá es pensar que no hay dos bandos para encontrar a Maldonado".

En las redes sociales, en tanto, se viralizó la primera frase del testimonio de Bullrich y fue criticada por miles de usuarios.

Apoyo a la causa desde Washington

La cuenta oficial de Twitter de Frank Underwood, protagonista de la serie House of Cards, encarnado por Kevin Spacey, se sumó a los miles de pedidos por la aparición con vida de Maldonado.

En las últimas horas, una multitud realizó publicaciones en las que decía su nombre, contaba dónde estaba y pedía por la aparición del joven desaparecido desde hace un mes. La sorpresa llegó a la medianoche, cuando en la cuenta de Underwood se escribió:





Soy Francis. Estoy en Washington D.C.

¿Dónde está Santiago Maldonado? — Frank Underwood (@FrankUnderwocd) 26 de agosto de 2017





En menos de 12 horas el mensaje cosechó más de 5.000 retuits y 8.000 me gusta.

En Tucumán, la legisladora Silvia Rojkés de Temkin también se sumó a la movida de las redes sociales y en su cuenta de Twitter pidió por la aparición del joven.





Nosotrxs estamos en Tucumán y queremos saber dónde está Santiago Maldonado. pic.twitter.com/CVzRwV7u1I — Silvia Rojkés (@RojkesSilvia) August 26, 2017