Video: denuncian irregularidades por un radar instalado en Banda del Río Salí

A través de un video, un lector denunció que en el acceso de Banda del Río Salí funciona de manera irregular un radar de control vehicular. Con un teléfono celular filmó a una mujer dentro de una casilla a la vera de la ruta, con una filmadora. "Estamos sacando multas", manifiesta la empleada.

Quien filmó el video, que no precisó cuándo fue realizado, le preguntó a la mujer a quién pertenecía el supuesto radar. "Esto está todo homologado a la Municipalidad de Banda del Río Salí", responde la joven, quien intenta ocultar su rostro y pide que no la filmen.

El lector indicó que en la zona no había carteles que advirtieran sobre la presencia de un radar y cuestionó que los letreros de reducción de velocidad se encontraban dentro de la casilla. Cualquier cosa vaya a la Municipalidad de Banda del Río Salí y se queja ahí. Yo estoy trabajando, no me grabe", insistió la joven.

Denuncia por un radar que está escondido en Banda del Río Salí

Molesto, el hombre que filmaba insistió: "¿qué es lo que están haciendo? Usted no está trabajando, está cometiendo una infracción porque en rutas nacionales está poniendo algo que no sé si es un radar, con una cámara de filmación, charlando con el teléfono, no sé cómo hace para detectar las multas sin tener ningún cartel. No sé cómo hacen".

Respuesta oficial

Luego de que las imágenes tomaran trascendencia pública, el intendente bandeño Darío Monteros hizo su descargo a través de su página de Facebook y aclaró que la cabina fue autorizada en 2014, durante la gestión anterior, y que el contrato expira en septiembre. Indicó también que en enero 2016 se intentó dar de baja el convenio pero temían que el municipio fuera denunciado ante la Justicia por incumplimiento.

Ya en marzo de este año un lector había enviado una foto para denunciar que el dispositivo estaba escondido y que los conductores no saben que allí hay controles. “No se ha instalado para prevenir, sólo para recaudar... de otra manera, estaría a la vista, para que la gente tenga cautela. Basta de abusos”, protestó en su momento.

Así registran a los vehículos que son multados irregularmente en la ruta 157

Antecedente

En abril, en tanto, se viralizó un video similar donde un hombre denunciaba que se realiza el cobro indebido de multas en la ruta 157, en la localidad catamarqueña de Recreo. "Esto no está funcionando y este tipo, con puño y letra, anota a la gente", dijo el denunciante mientras filmaba una videocámara apagada.

De acuerdo a lo informado por la Dirección Nacional de Vialidad, ningún municipio está habilitado para cobrar multas en las rutas nacionales, por lo que no corresponde pagarlas.