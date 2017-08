Orresta y Rodríguez reforzarán a Ciudadela Basket en el Torneo Federal

La temporada 2017/18 del Torneo Federal de Basquetbol comenzará el 13 de octubre y son tres los equipos tucumanos que confirmaron su participación en la competencia: Ciudadela Basket, Tucumán BB y Juan Bautista Alberdi.

La fusión deportiva integrada por Nicolás Avellaneda-San Martín, que ya tuvo una experiencia anterior coronada con el ascenso al círculo superior en el campeonato capitalino, ha asegurado los dos primeros refuerzos en la media cancha: Daniel Orresta y Álvaro Rodríguez.

El base proviene de Juventud Unida, con el que se coronó campeón de la última ex Liga C y fue designado el Jugador más valioso del Final Four. La "juve" anunció que desiste de competir en el TFB.

El alero, en tanto, no quedó dentro de la plantilla de Talleres que jugará el Torneo Nacional de Ascenso y compartirá equipo con "El Chino", hermano de Sebastián Orresta, acual jugador de Estudiantes de Concordia en la elite liguera.

Respecto de las bajas en el plantel de La Ciudadela, el base Luciano Luna se sumará a la dotación de Juan Bautista Alberdi, que también pretendía a Daniel Orresta.

Torneo Provincial U17

Talleres de Tafí Viejo y Juan Bautista Alberdi se clasificaron finslistas del Torneo Provincial U17 y aseguraron el pasaje para el Regional de la categoría, junto al tercero del cuadrangular.

El León superó 71-64 a Estudiantes y los de Villa Alem, de manera más ajustada, a Tucumán BB 83-79. El juego decisivo se disputará el domingo, desde las 18.30, en cancha de Barrio Jardín, con el arbitraje de Sebastián Gauna, Fausto Inochea y Gabriel Briseño.