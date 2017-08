Filman a vicedirector de una escuela teniendo sexo en su oficina

RESISTENCIA, Chaco.- Un video porno protagonizado nada menos que por el vicedirector de la Escuela de Educación Primaria 6 de Fontana, una población ubicada a 5 kilómetros de esta capital, corrió como reguero de pólvora a través de las redes sociales, donde se ofrecía “quién quiere” mediante el pago de un arancel.

La tarifa para acceder a las escenas que se promocionaban como “picantes” y “condicionadas”, arrancó en los $ 100 pero rápidamente cayó hasta $ 10, no se sabe si porque el contenido no ameritaba más, o si el hecho de que algunos usuarios publicaran el video gratis “rompió el mercado”.

Las imágenes muestran al hombre en pleno acto sexual con una dama a la que no es posible identificar, al menos no fehacientemente, señala Comunicanea. Y la locación de la grabación habría sido el propio despacio del directivo en el establecimiento educativo. El hecho escandalizó no sólo a la comunidad educativa sino a toda la provincia y ya es noticia nacional.





Licencia

El revuelo motivó la intervención del Ministerio de Educación de la Provincia que, a través de la Dirección Regional VIII, le “concedió” siete días de licencia al docente desde ayer. Mientras, se sustancia el sumario administrativo pertinente y se presume que al cabo de la licencia sería separado del cargo.

La investigación intentará determinar en qué circunstancias ocurrió semejante episodio, y quiénes son las personas involucradas, ya que aunque sólo aparecen dos en escena, no se descarga que el elenco sea más numeroso.

Aunque el video porno trascendió recién ayer, se dice que “ya se sabía”, aunque nadie se atrevió a ventilar la cuestión hasta ahora. La pareja, a medio vestir, luce prendas de invierno, por lo que se presume que no ocurrió en los últimos días. Algunos rumores aseveran que data de junio pasado y no sería el único.