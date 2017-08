El iPhone 8 será presentado el 12 de septiembre y costará U$S 1.000

Falta muy poco para conocer el iPhone 8, el dispositivo con el que Apple conmemorará el décimo aniversario de su ingreso en el mercado de los celulares. Tim Cook lo presentará el 12 de septiembre en una de las clásicas keynotes que su empresa realiza en San Francisco.

La última novedad es el precio: el iPhone 8 sería lanzado a un precio histórico de U$S 999 (alrededor de $ 17.000), bastante más que los iPhone 7, el último equipo de la compañía hasta el momento, que se conseguía por U$S 350 menos.

Los especialistas afirman que tendrá un diseño muy innovador, incluyendo un lector de huellas digitales incorporado en la pantalla. Otros afirman que el lector de huellas "ya fue", y que Apple directamente integrará un sistema de reconocimiento facial.

Lo más factible es que lancen tres modelos de iPhone 8, tendrán 64, 256 y 512 GB de almacenamiento interno, con precios de 999, 1.099 y 1.199 dólares respectivamente.

Esta semana Samsung presentó el Galaxy Note 8, destaca La Nación, y aunque el precio no fue confirmado, también se estima que rondará los U$S 1.000. Para muchos estos equipos son el comienzo de una nueva etapa en la industria: la era de los smartphones de U$S 1.000.