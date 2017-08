Tyago Griffo sobre el escándalo de La Bomba y Rocío Robles: "si me metía, iba a ser peor"

Santiago Griffo habló luego del escándalo que se produjo en el Bailando, después de que su mama Gladys, "La Bomba Tucumana" y la bailarina Rocío Robles, discutieran frente a las cámaras.

"Me gustaría que mi mamá no entrara en polémicas", fue una de las frases que lanzó el cantante de Trulalá, pero aseguró que él quiere que ella siga estando presente en las galas para apoyarlo.

Contó que tuvo una extensa charla con Gladys, que ambos opinan distinto y aclaró a la gente que son dos personas diferentes, así que cada uno planteó su punto de vista.

"Pobre de aquel que, teniendo la posibilidad, no logra un vínculo con sus padres, que son las personas más importantes en nuestras vidas", sentenció Griffo en la entrevista con El Trece TV.

Con respecto a Rocío, confesó que se deben una charla y que Dios será quien se encargue de decidir qué pasará.

“Traté de surfear la ola ese día porque no podía tomar partido para ningún lado, ni quiero hacerlo. La situación me excedió. Si me metía o intercedía, iba a ser peor. Por eso, elegí mantenerme expectante, sin molestar ni agraviar a nadie", argumentó.

Con respecto a las acusaciones que sostienen que se agrandó desde que está en televisón, argumentó que sigue teniendo sus amigos de siempre. "No soy nadie, soy un simple chico que se dedica a la música y que un día estaba paradito ahí y Marcelo Tinelli lo invitó a cantar”.

Azul López, su ex novia, afirmó en el programa "Los Ángeles de la mañana" que lo único que le falta para ser pirata es tener un parche en un ojo.

“Cuando arranqué con ella era más chico y, quizás, más atrevido. Ahora estoy un poquito más grande, maduro y con mi mente enfocada en otra cosa”, respondió y reconoció Tyago.