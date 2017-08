Un adolescente de 14 años mató por asfixia a un niño de 10

BUENOS AIRES.- Un niño de 10 años, que había desaparecido ayer de su casa, fue hallado muerto hoy en el fondo de una vivienda del partido bonaerense de Florencio Varela, en tanto, un adolescente de 14 confesó haber cometido el crimen porque la víctima molestaba a su hermanita.

El hecho fue descubierto esta mañana, en una vivienda situada en la calle 1201, entre 1266 y 1203, en la localidad de Ingeniero Allan, donde los policías hallaron el cuerpo de Axel Aparicio, de 10 años asfixiado.

Según publicó el diario Hoy, la madre de la víctima había denunciado su desaparición ayer a las 18, luego de que su hijo saliera de su casa a lo de un amigo.

En tanto, dos hermanos de 14 y 10 años que residen en la vivienda de la calle 1201 aseguraron a los policías que en el fondo de su casa se encontraba el cadáver del niño buscado.

Tras constatar que el cuerpo se trataba del niño buscado, el adolescente de 14 años, en presencia de su madre, confesó que lo había asfixiado con una almohada en su habitación y luego junto a su hermano de 10 trasladaron a la víctima hasta el fondo del terreno.

"Se le fue la mano"

La madre del adolescente que mató por asfixia al niño de 10 años aseguró hoy que a su hijo "se le fue la mano cuando estaban jugando a ver quién aguantaba más la respiración" utilizando una frazada.

La mujer, costurera de taller, detalló que el adolescente fue descubierto por una tía cuando escondía el cadáver del pequeño, a quien definió como "amigo" de la familia.

No obstante, dijo que su hijo buscaba ocultar el cuerpo sólo porque "tenía miedo" a la reacción de ella, calificó al chico como "normal" y argumentó que él no tenía ningún problema con los vecinos.

"Estaban jugando y se le fue la mano a (mi hijo) Armando. Estaban jugando, tapándose la cara con una frazada, para ver quién aguantaba más tiempo la respiración", relató la madre del adolescente de 14 años, quien este mediodía permanecía alojado en un instituto para menores de Florencio Varela, a disposición de la Justicia.

La mujer, quien no se identificó, amplió: "se ponen la frazada en la cara y Axel ya no respiraba más. El otro (por su hijo) no me contó nada porque tenía miedo y ocultó el cadáver detrás de la casa. Armando pedía ayuda (para esconderlo) a su hermano (de 10 años), porque yo me iba a enojar. Sólo lo asfixió. Eso fue lo que contó mi hijo". (DyN)