Según Aranguren, después de octubre podrían subir otra vez la luz y el gas

BUENOS AIRES.- El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, afirmó hoy que se podrían aplicar nuevos aumentos en las redes de gas y luz después de octubre.

Así lo consignó el portal web de “El Cronista”, que además informó que la suba sería inferior a las aplicadas entre 2016 y el primer semestre de este año, de acuerdo a los dichos del funcionario nacional.

“Quiero ratificar que esa magnitud (del eventual nuevo incremento tarifario) está muy por debajo de lo que ya se ha hecho porque la parte más difícil de lo que es la readecuación del cuadro tarifario la hemos concretado en los últimos meses”, dijo Aranguren.

Al ser consultado sobre si el ajuste podría darse ante de las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo, el funcionario respondió: “no hay previsto nada a octubre, todo lo que está indicado en las audiencias es que se estuvo hablando siempre de noviembre y diciembre”.

El ministro explicó que 4,3 millones de personas reciben en la actualidad un subsidio en el servicio eléctrico, 2,1 millones en gas natural y casi 3 millones en gas licuado de petróleo. A eso le sumó que “va a seguir habiendo cortes” en energía eléctrica, pero destacó que esta problemática “ya ha disminuido de manera muy relevante” en los últimos meses, según ese portal de noticias.

“La tarea más difícil ya fue hecha, que ha sido el impacto que tuvo el incremento tarifario el año pasado y a principios de 2017 (…) Lo que queda para adelante es ir continuando con la normalización, pero va a tener un impacto en el bolsillo de la gente muy inferior a lo que ya se ha visto reflejado”, aseguró.

El titular de Energía realizó estas declaraciones tras su presentación en el Consejo de las Américas, encuentro organizado por la Cámara Argentina de Comercio. En su discurso, remarcó que ya se está en condiciones de alcanzar la paridad con los precios internacionales del petróleo y los combustibles, pero aclaró que esto se lograría hacia fines de este año.

“Estamos estableciendo un sendero para converger a los precios internacionales de combustible y del petróleo crudo", expresó. "Es altamente probable que a fin de año lo logremos; hoy los precios de petróleo en la Argentina, el más liviano está en U$S 55 por barril y el más pesado a U$S 47, con precios internacionales que oscilan entre U$S 48 y U$S 51, detalló el ministro.

También anticipó que mañana se emitirá la resolución conjunta (con la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable) que aprobará el informe ambiental sobre las dos futuras represas de Santa Cruz y dijo que la mejora de la oferta eléctrica permitirá que haya menos cortes en el próximo verano.

A su vez, destacó que en las próximas semanas se designará a los presidentes de los directorios del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y el Enargas (Ente Nacional de Regulación del Gas), con aporte del consejo de ex secretarios de Energía.

En los próximos 18 meses, continuó Aranguren, estarán en marcha todos los proyectos adjudicados del programa Renovar, de energías renovables.

“Ya hay tres iniciativas en funcionamiento (una de biomasa, otra de biogás y una mini hidroeléctrica), mientras el primer emprendimiento solar operará desde fin de año en Nonogasta (La Rioja)”, detalló.