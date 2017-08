Menos detalles de color y más juego: así serán las nuevas transmisiones del fútbol argentino

El fútbol argentino tendrá a partir de mañana, cuando arranque la Superliga, una nueva cara, y también una nueva esencia si se tienen en cuenta las transmisiones de TV que se vienen.

La idea de los nuevos dueños de las televisaciones es enfocarse más en el juego y menos de las acciones colaterales o los detalles de color.

La Superliga pateó el tablero del tradicional fútbol argentino



"Va a tener un poco más de tecnología. Se va a tratar de seguir más a la pelota y al juego y menos los aspectos de color. Por ejemplo, cuando el árbitro saque una tarjeta, se va a tratar de no dejar tanto en pantalla al amonestado porque te podés perder alguna situación de juego. No hay que perder 40 segundos en eso porque pueden pasar otras cosas. O lo mismo para las repeticiones. Tienen que estar, pero no cinco o seis o siete veces, que te vuelven loco. Se va tratar de mostrar más el juego y perderse menos minutos de transmisiones del fútbol en sí. Eso es lo que se trató de pulir", comparó en La Nación Hernán Castillo, comentarista de TNT (uno de los nuevos canales que transmitirán los partidos).

Por estos canales se podrán ver las primeras fechas de la Superliga, sin pagar abono



Otros de los detalles que se instalarán con el correr de los partidos es que ya no habrá varias repeticiones de un mismo gol, como sucedía con las últimas transmisiones. Tampoco las cámaras se quedarán enfocando a los amonestados.

"Después, van a haber cosas que irán mejorando con el tiempo, porque no se hace magia de un momento al otro. Las ganas están puestas en presentar un producto, porque esto se trata de un negocio, que atraiga a la gente. Es lo que se va a buscar a partir de ahora", afirmó Pablo Giralt, otro de los comentarias que puso el acento en las novedades con las que se pretende atrpar al público.

"Se puede mejorar el fútbol generando más ingresos", reconoció el presidente de la Superliga