En San Lorenzo definen mañana el futuro del entrenador Diego Aguirre

BUENOS AIRES.- La dirigencia de San Lorenzo definirá mañana si el entrenador uruguayo Diego Aguirre sigue en su puesto, y en la víspera de la reunión, el vicepresidente Marcelo Tinelli avisó que quiere un técnico "entero".

"No están funcionando las cosas y como dirigentes estamos muy preocupados. Mañana vamos a hablar con el plantel y el entrenador, quiero ver cómo están. No quiero escuchar nada de nadie. Lo que vi en cancha fue muy pobre. Tenemos que tomar las decisiones en frío", enfatizó Tinelli en una entrevista por el canal Fox Sports.

La eliminación de la Copa Argentina ante el humilde Deportivo Morón, que ascendió de la tercera a la segunda división, provocó la crisis que se veía latente tras la derrota ante Emelec y empate frente a Cipolletti, que había neutralizado con sendos triunfos en definición por penales.

San Lorenzo entrenó el lunes a puertas cerradas, durante la cual aseguran que hubo una autocrítica, el martes el plantel tuvo libre y en la vuelta al trabajo la reunión entre el presidente Matías Lammens, el técnico y el plantel, se pasó para el jueves por la mañana.

Tinelli confirmó la postergación del encuentro, al tiempo que resaltó al relación que mantiene con el entrenador, aunque ello no sería óbice para hacer los cambios que considere la directiva.

"Aguirre me parece un señor, tengo una relación muy buena con él y lo quiero mucho. No sé si la tiene difícil. Nosotros somos de respetar y honrar los contratos. Yo quiero encontrar un técnico entero y que me diga qué fue lo que pasó con el funcionamiento. Quiero ver jugadores comprometidos con su proyecto", avisó.

No es menor el momento en que se produce el bajón, cuando se está a días de iniciar la Superliga, el domingo en un clásico con Racing, y a tres semanas de la apertura de la serie de cuartos de la Libertadores ante Lanús.

Tinelli admitió que al Ciclón le "faltan un par de jugadores de peso de mitad de cancha hacia adelante" y no van "a parar hasta el viernes para traer un mediocampista y un delantero". (DyN)