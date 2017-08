Pintada y en ropa interior, una mujer pide a Macri que investigue a la comisionada de Las Cejas

La comisionada de Las Cejas, Cristina Contreras, vive días frenéticos, para bien y para mal. Por caso, hoy fue la anfitriona en un acto, del que participó el gobernador, Juan Manzur, en el cual se inauguró una comisaría, una pista de salud y la iluminación del acceso al pueblo. Pero también soporta denuncias en su contra, por enriquecimiento ilítico, de parte de una vecina que llegó a viralizar fotos semidesnuda para llamar la atención del presidente, Mauricio Macri, para llamar la atención sobre la situación.

Ester Bustamante, tal el nombre de la denunciante en su cuenta de Facebook, acusa a Contreras por diversos ilícitos, entre los que destaca la construcción de una casa y un salón en un terreno ajeno, la adquisición de vehículos y el empleo de personal no remunerado.

Pero lo curioso es la forma en que Bustamante decidió hacer público su reclamo. Los últimos días, comenzó a circular por WhatsApp una secuencia de tres fotos en las que la mujer presenta su parte posterior, sólo cubierta con una bombacha, en la que pide a Macri que venga a Tucumán a investigar a la delegada Contreras.













La funcionaria, consultada por LA GACETA, dijo que la semana pasada radicó una denuncia contra Bustamante en la Fiscalía X, no sólo por las continuás difamaciones que recibie de su parte, sino porque la mujer habría amenazado de muerte a sus hijos en varias ocasiones.

"No sé si esta persona está en sus cabales, o no. Pido que me investiguen todo lo que ella denuncia como ilícito, el presunto enriquecimiento de mi parte, mis cuentas bancarias, todo. Se metió con mi familia y tengo testigos de que amenazó de muerte a mi hijo de siete años", subrayó Contreras.

"No quería poner un abogado en este caso, porque me parecía un gasto innecesario, pero la situación llegó a tal extremo que tuve que realizar una denuncia penal, por daños morales a mi familia", apuntó la funcionaria.

Cristina Contreras (en el centro de la imagen) junto al gobernador, Juan Manzur, durante el acto realizado hoy en Las Cejas. FOTO TOMADA DE COMUNICACIONTUCUMAN.GOB.AR