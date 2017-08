Doscientos presos realizan una huelga de hambre en el penal de Villa Urquiza

Unos 200 presos del penal de Villa Urquiza realizan desde esta mañana una huelga de hambre pasiva para exigir a la Justicia que les concedan el beneficio de salidas transitorias sin restricciones.

El director del Servicio Penitenciario de Villa Urquiza, Guillermo Snaider, informó que los condenados, alojados en la Unidad 1 del Penal, no retiraron sus alimentos esta mañana. "Entregaron un petitorio manifestando pacíficamente a través de una huelga de hambre. No fueron a retirar el desayuno y no están cumpliendo sus servicios en sus lugares de trabajo asignados. Estamos tomando las medidas de prevención. Comunicamos la situación a la Fiscalía de Instrucción Penal y Juzgado de turno", indicó.

La Ley 24.660 establece beneficios de salidas transitorias a los condenados que hayan cumplido el 50 % de la condena. Si bien la norma indica cuáles es el procedimiento para acceder al beneficio, el Juzgado de Ejecución Penal de la Capital implementó un nuevo requisito, como un análisis de orina para registrar -o no- el consumo de sustancias, negándose la salida transitoria a quienes no cumplan con la medida.

Los internos, en tanto, dicen que no hay impedimento legal para acceder al beneficio y piden que los presos que sufran adicciones puedan optar por tratamientos ambulatorios. Además, solicitaron la renuncia del magistrado interviniente.