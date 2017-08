Reapareció Solari: "si se llega a torcer el tobillo alguien en mi show, me darán cadena perpetua"

El músico Carlos "Indio" Solari volvió a hablar públicamente en las últimas horas, cinco meses después del recital en Olavarría en el que fallecieron dos personas, y aseguró que "momentáneamente" no puede realizar ningún show porque si alguien "se llega a torcer un tobillo", le darán "cadena perpetua".

Durante una extensa entrevista con FM La Patriada, el cantante calificó de "canallas" a quienes lo atacaron luego de lo ocurrido en su última presentación, y si bien dijo que no aún "no es momento" para salir a responder, advirtió que cuando lo sea hablará "largo y tendido".

"Momentáneamente no puedo convocar a nadie porque si se llega a torcer un tobillo alguien, me van a dar cadena perpetua. Hay una fuerza que encima es de gente que está en lugares privilegiados para joderme la vida, que se desbocaron con lo que dijeron y ahora están deseando que el juez encuentre algo", sostuvo.

En ese marco, contó que está "como la mayoría de la gente, a veces bien y a veces mal", aunque admitió que "no ha sido un año bueno, evidentemente, por distintas razones, algunas que son del orden público y otras privadas", informó Dyn.

"Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía, no soy muy sociable. La mayoría de la gente que ha opinado sobre mí después de lo que ocurrió en Olavarría es gente que no me conoce. Es raro que opinen de mi intimidad. Ahora sé que es una canalla resentida porque no ha aceptado que las corporaciones no los han ayudado a hacer lo que un tipo pudo hacer", señaló Solari. Puntualmente se refirió a Roberto Pettinato, quien tras el recital en Olavarría lo atacó con dureza y hasta puso en duda que sufriera alguna enfermedad.

"Al amigo Pettinato lo vi dos veces en mi vida. Que salte así a morderte el cuello me sorprende. Y eso te dan ganas de mandar todo a la mierda", contó.

Tras asegurar que está terminando un nuevo disco y un libro, Solari recordó que tras los hechos ocurridos en Olavarría, muchos medios hablaron de "los departamentos en París, Nueva York, del avión privado", pero admitió que lo que más le molestó fueron las versiones que varios medios publicaron sobre una mayor cantidad de fallecidos durante el recital.

"Quieren dar la primicia y tiran cualquier cosa aunque sean mentiras. Dijeron que había 7 muertos, 15 muertos. Pero lo que más me dolió fue que dijeran que había una nena de 7 años. Cuando metés una criatura es porque querés joder la vida", subrayó.

Entre otras cosas, pese a asegurar que la popularidad "es una circunstancia molesta", aseguró que la ha recibido "como una bendición, porque qué mejor gratificación tiene un artista popular que la resonancia en la gente".

Tras insistir con que no puede presentarse en vivo porque hay un caudal de gente que es "inmanejable, evidentemente", adelantó que existe la posibilidad de realizar una transmisión en vivo por streaming.

"Puede ser que algún día haya un show tocando en el estudio o en algún teatrito. Pero esto no lo voy a hacer pasado mañana, porque tengo mucho trabajo para hacer, estoy terminando mis memorias", concluyó.

Durante el recital realizado en Olavarría el 11 de marzo pasado murieron dos fanáticos del ex líder de los Redonditos de Ricota, identificados como Javier León (42) y Juan Francisco Bulacio (36), ambos de la provincia de Buenos Aires.