Rocío Robles dio por terminada la relación con "Tyago" Griffo

La relación entre Santiago Griffo y Rocío Robles llegó a su fin. A la bailarina de Showmatch no le gustó demasiado una actitud del hijo de Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez y decidió dar por terminado el vínculo que comenzó en los pasillos del Bailando 2017.

"Me peleé porque el jueves pasado le preguntaron en la previa del show si sentía que tenía defenderme sobre los dichos de su madre y él dijo que no porque yo tenía micrófono", dijo Robles en declaraciones al programa "Este es el Show".

"Mi papá venía con una mujer distinta todos los días", dijo "La Bomba" Tucumana



Además, dejó en claro que su decisión parece no tener marcha atrás: "me pareció una falta de respeto. Primero porque no tengo micrófono todo el tiempo; segundo, porque yo también tengo una mamá que no trabaja en televisión y que le molesta que se digan un montón de cosas y después, porque él sabe que muchas veces no he contestado de la manera que pienso por respeto a él, entonces no me sentí cuidada, no me gustó".

Hoy arranca el #folklore en @showmatch #makeup @caroquiroga1 #hair @totinairus Una publicación compartida de R O C I O R O B L E S (@rocioroblesok) el 18 de Ago de 2017 a la(s) 6:11 PDT

A pesar de que se habló mucho sobre un noviazgo con el cantante tucumano, la joven dejó en claro que nunca llegaron a formalizar. "De novios no estábamos. Sí estábamos todo el tiempo juntos. Iba a todos lados con él", concluyó.