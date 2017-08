Figuras internacionales se despidieron de Jerry Lewis: sus mensajes

Estrellas de Hollywood como Robert De Niro, cantantes como Cher e incluso la Casa Blanca lamentaron en las últimas horas la muerte del actor cómico Jerry Lewis, que falleció el domingo a los 91 años en su casa de Las Vegas.

"Jerry fue un pionero en la comedia y el cine. Y era un amigo", dijo De Niro, que aseguró que Lewis mantuvo su sentido del humor hasta el final. "Le echaremos de menos", aseguró el protagonista de "El Padrino", que compartió plató con el cómico a las órdenes de Martin Scorsese en "The King of Comedy" (1982).

Para Jim Carrey, Lewis fue "un genio indiscutible, una bendición inmensa, la comedia absoluta". "Yo estoy porque él estuvo", tuiteó. También lamentó su muerte otra leyenda estadounidense de la comedia, Carl Reiner, que le describió como un "verdadero icono". La cantante y actriz Cher dijo que ya de niña admiraba al "querido Jerry" y recordó sus actuaciones juntos.

That fool was no dummy. Jerry Lewis was an undeniable genius an unfathomable blessing, comedy's absolute! I am because he was! ;^D pic.twitter.com/3Zdq9xhXlE