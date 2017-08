Para que no te pierdas de nada: el eclipse solar 2017 se puede ver online

Millones de estadounidenses se preparan para ver a la Luna bloquear el Sol del mediodía del lunes en el primer eclipse solar total que recorrerá el país de costa a costa en 99 años.

Los lentes para ver el eclipse se agotaron en los planetarios y museos. A lo largo de las rutas fueron colocados señalamientos para recordarles a los automovilistas sobre el fenómeno que causa la atención en el país del norte.

En parte del Caribe, América Latina y España podrá verse de forma parcial. Es por eso que seguir la tranmisión online será una buena manera de vivir el fenómeno a la distancia.

Los usuarios podrán ver el eclipe en la Web de la Nasa y también en el canal que tiene la agencia espacial en YouTube.

Watch the #EclipseSolar2017 live, right here! No special glasses necessary https://t.co/NBH4jvSRja