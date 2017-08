Nazarena Vélez, lapidaria con Mauricio Macri: "lo detesto"

BUENOS AIRES.- La vedette y actriz Nazarena Vélez cargó contra el presidente Mauricio Macri, al revelar que tiene un problema personal con él. En el programa de Andy Kusnetzoff, PH, la rubia pidió que definiera al mandatario con una palabra: "lo detesto", fue la respuesta de Nazarena. Ante la sorpresa de todos, reveló: “tengo un problema personal con el señor Mauricio Macri”.

“Cuando el señor era jefe de la Ciudad de Buenos Aires mi marido era el dueño del teatro Los Ángeles, y sufrió una estafa muy grande y todo el personal que se encargó de la estafa estaba bajo el mando del señor. Además, yo trabajaba en el programa de Roberto Petinatto y me hizo sacar para no tener ningún tipo de enfrentamiento conmigo. Yo era panelista y pidió que yo no esté cuando él fue a una entrevista”, aseguró. El conductor le preguntó si estaba segura de eso, y ella contestó: “Estoy cien por ciento”.

"Más allá de eso, que es personal, hay algo que no puedo ver en él claramente. A mí me gustaba mucho más Daniel Scioli", concluyó la rubia.

Nazarena, sin embargo, también apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner. Cuando el anfitrión preguntó por la figura de la ex presidenta, aseguró: "tiene que dar muchas explicaciones". Sobre sus diferencias con la ex presidenta, Velez aseguró: "es una cuestión de piel".