Longobardi: "un día Macri me dijo 'yo no tengo el poder que ustedes creen para hacer cambios'"

El periodista Marcelo Longobardi fue invitado al programa "La Cornisa" de Luis Majul y uno de los temas en los que hizo hincapié fue la gestión y las decisiones del presidente Mauricio Macri.

En su análisis, consideró que el presidente es un hombre audaz y decidido y que, de hecho, realizaría cambios de raíz en los distintos órdenes: judicial, educativo, económico y de seguridad. Sin embargo, lo retienen, según afirmó el periodista.

"Un día Macri me dijo 'yo no tengo el poder que ustedes creen para hacer los cambios que me piden'", contó Longobardi.

El periodista invitado detalló que el presidente se autolimitó y que hay demasiada táctica a su alrededor. "Teniendo en cuenta la agenda de problemas argentinos, él iría más a fondo con los cambios", lanzó y agregó "si fuese por Macri,(la procuradora de La Nación) Alejandra Gils Carbó no duraría un segundo más y creo que se arrepintió de no haberlo hecho de movida".