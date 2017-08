Una tucumana ganó el Campeonato Argentino en la categoría de Bikini Fitness

La tucumana Alejandra Lazarte ganó el Campeonato Argentino, en la categoría de Bikini Fitness. Con esta victoria, la morocha tiene el pase directo a Las Vegas, donde se desarrollará la competencia mayor.

"Gané el primer lugar en la gran master (mayores de 30 años), el segundo en talla baja (1.60 metros) y el quinto en el master (inicios de los 30 años)", contó a LA GACETA desde Buenos Aires. Lazarte se estuvo preparando durante cuatro meses para el gran día y hoy puede decir que el esfuerzo rindió sus frutos.

"Cuando me nombraron no lo podía creer. Quería abrazar a todo el mundo y no paraba de sonreír", comentó.

"Voy por todo", expresaba convencida en una entrevista previa con LA GACETA. El certamen se realizó esta tarde en el barrio porteño de Recoleta. A raíz de su reconocimiento representará al país en un campeonato mundial que se desarrollará en Estados Unidos.