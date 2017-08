"Rafa" García ya se puso la camiseta de Atlético

El uruguayo Rafael García, proveniente de Nacional de Montevido, firmó hoy el contrato que lo vinculará con Atlético por un año.

El joven de 28 años, al que conocen como "He-Man" por su despliegue en el campo de juego, se desmpeña como volante de marca o zaguero central, los sectores del campo de juego que Ricardo Zielinski remarcó para reforzar al "Decano".

"Me voy con una mezcla de sensaciones. Siento amargura por dejar el club. Irme de Nacional no es fácil, me fui llorando de Los Céspedes porque me mató ir al cuarto y sacar todo", había comentado "Rafa" en declaraciones al portal Ovación Digital, al marcharse de Nacional.

El marcador central, Rafael García firmó su contrato y se convirtió en nuevo refuerzo "Decano". Su último club fue @Nacional pic.twitter.com/EMC6tuCtGy — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) 19 de agosto de 2017

Es el tercer jugador que suman los de 25 de Mayo y Chile. Anteriormente lo habían hecho el defensor Cristian Villagra, de Rosario Central, y el volante ofensivo Hernán Hechalar, de Deportivo Independiente de Medellín.