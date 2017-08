Apareció una cuarta en discordia en el escándalo Latorre: la empleada del periodista

Figurita repetida. Diego Latorre volvió a estar en la boca de todos y esta vez fue vinculado con su empleada. La mujer aprovechó la entrevista que el ex futbolista le dio este mediodía a Jorge Rial y se descargó en distintos medios. "Entré a trabajar como cualquier empleada y hubo un juego de seducción que se fue dando", aseguró.

La "cuarta en discordia" se llama Soledad Stacul y trabajó "un par de meses" con los Latorre. Fue despedida cuando "a la señora comenzó a molestarle las insinuaciones de él hacia mí". Según cuenta la mujer la familia se fue de vacaciones y nunca más le contestó las llamadas.

"Me empezó a hacer comentarios picaros que no me parecieron normales. Me fui sintiendo incómoda día a día, a tal punto que se lo dije en la cara. Le dije que le iba a decir a Yanina (la esposa del periodista) que renunciaba (obviamente sin comentarle el verdadero motivo) y me contestó: 'no vas a perder el trabajo por mí. Pensé que te gustaba el jueguito'. Ahí me relajé y caí", expresó Stacul esta tarde en una entrevista televisiva con Infama.

Soledad mencionó que al principio rechazaba a su jefe porque pensaba en Yanina. Los días pasaron y "Yani" le dijo algo que le molestó mucho y la hizo cambiar de opinión: "estabamos en la cocina y me dijo: 'dejá de comer vos que sos gorda'. Ahí yo pensé: '¿para qué me preocupo por ella si me trata así?' y accedí a estar con Diego".





Nada pudorosa, la ex empleada de los Latorre, contó que el encuentro sexual se dio en la cama matrimonial, cuando algunos integrantes de la familia estaban en la casa: "no fue una sola vez". Y finalizó: "yo no salí a hablar para pegarle al señor Latorre, sino porque me vincularon con Natacha (Jaitt) y yo no tengo nada que ver con ella", aclaró.

