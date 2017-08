Copa Argentina: el titular de Aprevide negó otra pelea entre barras de Racing

BUENOS AIRES.- El titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Lugones, desmintió la existencia de un enfrentamiento entre facciones de la barra brava de Racing Club antes del partido por Copa Argentina ante Mitre de Santiago del Estero, según había trascendido en distintos medios periodísticos y redes sociales.

"Pareciera ser la noticia deseada por algún periodista, pero no hubo ningún incidente. Estamos haciendo un buen operativo", dijo Lugones en el programa De fútbol se habla así.

"No hay ningún cruce de barras. Los principales líderes no pueden entrar a la cancha. Me está llamando el presidente de Racing (Víctor Blanco) para suspender el partido por lo que pasó. Pero no pasó nada", amplió Lugones.

Antes había trascendido un nuevo enfrentamiento entre dos facciones de la barra brava de Racing Club a dos cuadras de la cancha de Banfield, escenario del partido de esta noche, a las 21.10, ante Mitre de Santiago del Estero por los 32avos de la Copa Argentina de fútbol.

La interna de la barra de Racing había obligado a postergar este partido en distintas ocasiones (y a estudiar diferentes escenarios), y ayer mismo desde la municipalidad de Lomas de Zamora se pidió oficialmente la suspensión del encuentro por temor a que se produjera un nuevo choque entre los violentos. (Télam)

18/08/2017 20:27 El origen de la pelea? Los hijos de Luis Ignacio Rulo Gómez, jefe de la barra en los 90, se cruzaron a los tiros con los actuales líderes, Raúl Huevo Escobar y Nelson Medina, cuando les fueron a pedir plata para el tratamiento de la enfermedad de su padre.

El jueves, la Municipalidad de Lomas de Zamora le envió un pedido a la Aprevide para que suspendiera el partido. Pero el organismo de Seguridad no dio lugar a lo solicitado.