Video: Latorre habló por primera vez tras el escándalo: "a veces uno comete un exceso"

Diego Latorre rompió el silencio y habló por primera vez sobre el escándalo sexual mediático en que se vio involucrado desde que se difundieron sus chats con Natacha Jaitt.

"Soy consciente de lo que pasa y trato de llevarla como puedo. No tengo muchas defensas anímicas, estoy mal y es difícil sobrellevarlo", admitió en un mano a mano con Jorge Rial, en Intrusos. "Junto fuerzas, tengo hijos (Lola y Dieguito) y tengo a (su esposa) Yanina (Latorre), a mis padres, mi familia y gente que trata de ayudarme. No es justo este precio que estoy pagando", dijo el comentarista deportivo y ex futbolista, según reproduce Infobae.

"Cometí un error, pero no entiendo por qué tanto daño; hay dos chicos. Pasé momentos adversos, pero nunca así. Yanina es mediática y parecía que ella llevaba todo, y no es así: yo llevaba un proceso por dentro. A veces tomamos decisiones no tanto con la cabeza. Cuando se hizo público tomé consciencia de lo que había hecho y me cayó la ficha. No es que lo hice sin pensar, pero a veces uno comete un exceso", amplió.

Destacó a su esposa: "la admiro como mujer", y reconoció que si no estuviera con ella, que "está más expuesta", la repercusión "hubiera sido menor, sin dudas". Y confesó: "estoy en una crisis, estoy buscándome. Estoy mal, triste y con mucha angustia. Hay una valoración y un juicio. El tema se presta para bromas, pero de pronto son cuestiones que suceden en las familias, aunque sin exposición".

Un impulso

"Me hago cargo, y ya pedí perdón donde debía hacerlo, dándole una respuesta a mis hijos", dijo el ex jugador de Boca y Racing, quien aseguró que con Jaitt, a quien conoció en eventos, "no hubo una relación duradera". Y precisó: "siempre tuve claro que estas relaciones formaban parte de una infidelidad y nada más; es temporal, en mi casa están mis hijos y Yanina. Fue un impulso, querer tener un rato libre".

"Hace unos meses empezamos a intercambiar lo que vieron. Tampoco me gustan los detalles", advirtió, y acusó a directamente Natacha. "No entiendo el ensañamiento; destruyó todo, vínculos con mis hijos".

¡Natacha al ataque! la mediática rompió el acuerdo legal y publicó más audios de Diego Latorre



"Ella (Natacha) se jacta y el medio me condena más a mí que a ella que está destruyendo. Uno sabe que tiene que llegar hasta un límite. Si esto fue una cama, algo preparado, se va a encargar la Justica de averiguarlo", agregó y contó que desde la última vez que se vieron hasta que el tema explotó en los medios, la actriz no volvió a comunicarse con él y que nunca le había dado a entender que actuaría de la forma en la que lo hizo: "No me demostró que iba a actuar de mala fe, caí y punto, me parecía simpática".

Luego, admitió: "Tendría que haberme cuidado más; lo que hice no lo hice para agredir o para romper un vínculo: lo hice quizás hasta por dañarme a mí, no sé. Pero mis hijos y mi familia son el único capital que tengo" y dijo que estaba "arrepentido" de todo.

Sobre cómo era su relación con Natacha, aseguró que nunca hubo "doble vida ni nada" y detalló: "nos encontramos dos veces en su casa, y una vez que pasé por la casa que fue el día que fue a un restaurante y la vi dos minutos".

El domingo que estalló el escándalo en los medios, Diego durmió en su casa, porque "sentía que tenía que estar". A los pocos días, acompañó a su mujer al Bailando. "Sentía que Yanina ponía la cara; yo di las disculpas en privado porque disculpas públicas me parecían algo ficción. Asumo lo que hice. Fui al programa (ShomwMatch) porque sentía que para ella era importante y la desestabilizaba y quería demostrar que yo la apoyaba, no sólo como marido, sino como alguien a quien uno quiere".