Los hinchas de Shanghai Shenhua no quieren que Tevez regrese a China

Carlos Tevez aún no pudo desplegar su mejor nivel en la Superliga de China. El "Apache" dejó Boca para jugar en Shanghai Shenhua por una suma monumental de dinero, que lo ubica como el futbolista mejor pago del mundo.

Todo eso hizo que los hinchas asiáticos le reclamaran más de la cuenta a Tevez. Mucho más en estos días, que el jugador regresó a Buenos Aires para tratarse de una lesión.

Tevez consiguió el permiso de su club y volverá a Argentina



Los mensajes contra "Carlitos" se difundieron por las redes sociales, donde los fanáticos aprovecharon para decirle que no regrese a China. En Weibo, una red social asiática similar al Twitter, se leyó: "No necesita volver, le podemos enviar desde aquí sus pertenencias"; "El desvergonzado Tevez se fue a Argentina. Que no vuelva".

¿Qué dirá Tevez? ¿Decidirá quedarse en el país y volver a jugar en Boca? Los hinchas "Xeneizes", chochos.