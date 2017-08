"Live Fest": con Supersonic y la Orquesta Estable, Oasis tendrá su tributo en Tucumán

Buena música para el fin de semana largo. La banda tucumana Supersonic presenta un tributo a Oasis, el conjunto británico que tuvo como protagonistas a los hermanos Noel y Liam Gallagher. Será en el Aula Magna de la Facultad de Derecho (25 de Mayo 471), el domingo, a las 21.



El recital es para celebrar los 20 años del álbum “Be here now” (publicado el 21 de agosto de 1997), que se convirtió en el disco más vendido en un solo día en el Reino Unido. Éxitos como “Stand by me”, “Don´t go away”, “The masterplan” y “All around the world” son algunos de los temas que sonarán durante la noche.



Como novedad, los músicos de Supersonic incorporan en esta presentación un quinteto de cuerdas compuesto por músicos de la Orquesta Estable (Provincia) y de la Orquesta Juvenil de la UNT, para crear un clima de fusión entre el rock y la música clásica.



Las entradas anticipadas pueden conseguirse en Bluemakers, en 25 de Mayo 478, y tienen un valor de $300. La organización está a cargo de Bunker Producciones (Nicolás Martínez Delaporte, Matías Godoy y Javier González Mena).