"Tenemos preocupación de que aparezca el otro atacante", dijo un tucumano desde Barcelona

Las fuerzas de seguridad españolas continúan trabajando en el lugar para atrapar a la segunda persona implicada en el atentado terrorista de Barcelona. Por el momento -en la zona donde fue abatido uno de los terroristas-, las líneas telefónicas fueron inhibidas y se les pidió a los habitantes que traten de no salir de sus casas. Daniel Lescano, un tucumano que vive en ese país, contó a LA GACETA cómo está la situación.

"El lugar está todo acordonado. La Policía sigue acá. Nos cortaron las líneas para no entorpecer la investigación. Están haciendo todo lo posible por encontrar al otro atacante", expresó Lescano, quien vive en un edificio ubicado a cinco cuadras de La Rambla y a metros de donde se mató a uno de los implicados.

"En la calle no hay nadie; sólo se escuchan helicópteros y ambulancias", contó una tucumana



Daniel reside en el barrio Sant Just, en Barcelona. Se mudó al antiguo continente en 1991, antes residía en Yerba Buena. Este mediodía, entraba a su departamento cuando sus amigos comenzaron a llamarlo para preguntarle si estaba bien. Sin entender nada, salió al balcón y vio a los agentes de seguridad abatiendo a un hombre en la puerta de un supermercado que está en la otra cuadra de su hogar.

"Cinco minutos antes yo había estado ahí. Bajé a comprar comida en el super y cuando volví me encontré con esto. Es increíble pensar que por segundos no me pasó nada. Tengo un dolor en el pecho que no puedo más", explicó a LA GACETA.

Algunos amigos de Daniel se encontraban en La Rambla cuando la camioneta comenzó a atropellar gente: "por suerte no les pasó nada pero vieron todo". Según él por el momento se confirmó que dentro de las víctimas fatales, seis son niños.

El joven afirma que la Policía no les brinda ningún tipo de información ya que continúa con el operativo para atrapar al atacante prófugo. Además aclara que la relación de los civiles con las fuerzas de seguridad es muy buena y que la sociedad los respeta y confía en ellos: "estamos tranquilos porque sabemos que ellos (la Policía) están actuando. España lamentablemente tuvo experiencia con el ETA (grupo terrorista) y por eso la seguridad está muy bien preparada en el país".

Barcelona es un lugar muy visitado por turistas y estaba llena de extranjeros -la zona de La Rambla-, cuando el atentado ocurrió. "Acá siempre se convivió bien. Es una ciudad muy acogedora, que no discrimina a nadie. No hay derecho a que muera gente inocente", comentó.

Si bien el ataque ocurrió durante el receso laboral para algunos, Daniel cuenta que se les pidió que todos sigan con su vida normal. Él menciona que trabaja en una empresa de arquitectura y en otra de gestión. "Lo que más quieren estas personas es que se hable de ellos y que todos dejemos de hacer nuestra vida pero eso no va a pasar", añadió.

"Sorprende que pasen estas cosas porque uno cree que nunca le van a ocurrir. Ni te lo imaginás y menos en un lugar tan tranquilo como este", finalizó el tucumano que asegura que desde que se mudó a ese país no vivió ninguna situación similar.