Messi y otras personalidades del deporte dejaron su mensaje por las víctimas del atentado en Barcelona

El atentado ocurrido esta tarde en Barcelona, cuando una camioneta atropelló a decenas de personas en la zona conocida como La Rambla, generó preocupación y dolor en todo el mundo. Las personalidades del deporte no fueron la excepción.

El relato de un tucumano en el atentado de Barcelona: "todo el mundo está asustado"



Lionel Messi, el argentino estrella del equipo local, y otros tantos deportistas que militan en Europa, expresaron su apoyo a los familiares de las 13 personas fallecidas y los más de 80 heridos que sufrieron el terrible ataque.



Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas.

Triste demais ver as notícias que chegam de #Barcelona . Meu apoio e solidariedade para as vítimas e famílias.

Thoughts are with everyone in Barcelona tonight