San Martín igualó sin goles en el primer amistoso de la pretemporada

En la primera tanda de amistosos de la pretemporada, San Martín igualó sin goles ante Juventud Antoniana, en el predio de la localidad de Perico, en donde trabajan los tucumanos desde el comienzo de la semana.

Bajo las órdenes de Diego Cagna, el primer equipo que entró a la cancha formó con Ignacio Arce, Ivo Chaves, Francisco Oliver, Lucas Acevedo, Diego Martínez; Walter Busse, Juan Galeano, Sebastián Prediger, Matías Garcia; Gonzalo Rodriguez y Claudio Bieler.

En el conjunto salteño, dirigido por Víctor Godoy y que participa en el Federal A, jugaron algunos ex jugadores del "Santo": Diego Pave; Agustín Bellone, Luciano González, Juan Lobato y Gonzalo Menéndez; Lucas Acosta, Hernán Lillo, Pablo Garnier y César More; Emanuel Pennisi y Gustavo Ibáñez.



Para el segundo turno, ambos entrenadores alistaron equipos combinados entre supuestos suplentes y juveniles. Ese juego también terminó 0-0.



Otro defensor a punto de cerrar su llegada



En las últimas horas se conoció que Esteban Espíndola López, marcador central de 25 años, podría convertirse en el refuerzo N° 15 de San Martin. De último paso por Belgrano, el defensor ya tendría todo acordado con la dirigencia tucumana y sólo restaría que resuelva su salida del "Pirata", conjunto con el que se encuentra de pretemporada pero en el que no tiene asegurada la titularidad.