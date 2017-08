Por una protesta, está cortado el tránsito sobre la ruta 307 en el ingreso a los Valles

Desde esta mañana permanece cortado el acceso a los Valles Calchaquíes debido a una protesta sobre el kilómetro 48 de la ruta 307. La manifestación está relacionada con una pelea ocurrida hace 10 días en un boliche de El Mollar y que terminó con dos jóvenes heridas.

El grupo de familiares y amigos de Mirta Alvarez, apostados sobre el puente Ingeniero Robles Mendilaharzu, reclaman la intervención de la Justicia, luego de que la joven sufriera múltiples heridas en su rostro debido al supuesto ataque que recibió hace dos fines de semana.

El Mollar: la atacaron en un boliche y tuvo que ser operada de un ojo

Según denunció Milagros Chaile, de 21 años, en LA GACETA, ella y su amiga Mirta fueron atacadas dentro de un boliche. "Tipo 5, yo estaba en la barra con mi hermano y un amigo; de repente siento una piña en la cara y un corte en la nariz. No me pude defender. Unas amigas me llevaron al baño a lavarme la cara y llega la hermana de la chica que me había cortado. Ahí me agarró de los pelos y no me quería soltar. Me llevaron al CAPS y me limpiaron la cara, después me mandaron a a Tafí (del Valle) y de ahí a la capital".

En cuanto a Álvarez, su hermana aseguró que las lesiones podrían complicar su visión. Por el momento, se investiga a las sospechosas del ataque y sí entre los grupos había antecedentes violentos.